«Bis heute stilprägend» - Bund bangt um Tucholsky-Museum

Berlin/Rheinsberg (dpa) - Kulturstaatsministerin Claudia Roth sorgt sich um den Fortbestand des dem Autor und Schriftsteller Kurt Tucholsky (1890-1935) gewidmeten Museums in Brandenburg.

«Das Kurt Tucholsky Literaturmuseum in Rheinsberg ist das einzige seiner Art weltweit», sagte Roth der dpa in Berlin. «Es gibt einen sehr guten Einblick in das beeindruckende Werk dieses außergewöhnlichen Schriftstellers, Journalisten, Essayisten und Intellektuellen, der bis heute stilprägend ist.»