Justus Johanssen über Polizeifilm: Uniform macht was mit Dir

Hamburg (dpa) - Schauspieler Justus Johanssen ist nach der Zusage für die Hauptrolle im Polizeifilm «Allein zwischen den Fronten» sofort ins Fitness-Studio gegangen. «Als ich erfahren habe, dass ich besetzt worden bin, bin ich noch am gleichen Tag ins Gym und habe trainiert. Ich wusste ja ungefähr, was auf mich zukommt», sagte der 29 Jahre alte Hamburger in einem ZDF-Interview.