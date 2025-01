Rockstar außer Dienst - Michael Stipe wird 65

New York (dpa) - Als eine der größten Rockbands der Geschichte am 5. April 1980 zum ersten Mal auftrat, war der Anlass gewöhnlich, doch der Ort besonders. R.E.M. spielten ihre erste Show beim Geburtstag eines Freundes in einer verlassenen Kirche. Was folgte, war eine große Karriere über mehr als 30 Jahre - mit Megahits wie «Losing my Religion». Nach der Trennung 2011 hat Ex-Frontmann Stipe sich anderen Künsten zugewandt. Heute wird er 65 Jahre alt.