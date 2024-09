Schluss mit Welttourneen

Rockveteranen Uriah Heep kündigen letzte Welttournee an

Kräftiger Hardrock und die Ballade «Lady In Black» machten Uriah Heep berühmt. Nach über 50 Jahren will die Band um Gitarrist Mick Box in Zukunft kürzertreten. Von Aufhören ist aber keine Rede.