AfD: Irritation in Frankreich wird ausgeräumt

Paris (dpa) - Angesichts der Kritik der französischen AfD-Partner am Rechtsradikalen-Treffen in Potsdam versucht der Spitzenkandidat der Partei für die Europawahl die Wogen zu glätten.

«Die Irritationen zur AfD in Frankreich werden ausgeräumt», schrieb Maximilian Krah auf X. «Alles wird sich in Wohlgefallen auflösen.»

Marine Le Pen vom rechtsnationalen französischen Rassemblement National hatte zu der Zusammenkunft in Potsdam gesagt: «Ich stimme mit dem Vorschlag (...), der im Rahmen dieses Treffens diskutiert oder beschlossen worden sein soll, überhaupt nicht überein.» Niemals habe man eine «Remigration» in dem Sinne verteidigt, dass französischen Menschen ihre erworbene Nationalität entzogen werde, selbst wenn dies unter Bedingungen geschehen sei, die man in Frage stelle.