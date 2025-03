«Verbotenes» Foto aus Koalitionsverhandlungen für gute Sache

Berlin (dpa) - Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin hat eine Arbeitsgruppe (AG) für die gute Sache mit dem selbst auferlegten Fotoverbot gebrochen: Verhandler der AG «Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratie» luden ein Bild von sich in bunten Socken bei Instagram hoch. Hintergrund: Zum Welt-Down-Syndrom-Tag zogen am Freitag auf der ganzen Welt Menschen aus Solidarität solche Socken an.