Atemlos durch die Welt - Trumps Methode der Nachrichtenflut

Washington (dpa) - Der Gazastreifen und Transgender-Verbote, Zölle gegen die ganze Welt und Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof - Donald Trump ist in den ersten Wochen seiner zweiten Präsidentschaft aus Sicht seiner Anhängerschaft in Topform. Die Welt kann nur noch den Atem anhalten. Seit seiner Amtseinführung am 20. Januar hat der 47. Präsident der Vereinigten Staaten rund 60 Dekrete erlassen, wie eine Zählung des US-Senders NBC ergab.