Swift-Fan untröstlich, aber weise: Leben wichtiger als Show

Zu dritt wollte die Familie an diesem Freitag zu einem der drei Swift-Konzerte ins Ernst-Happel-Stadion in Wien gehen. Die Shows wurden alle drei nach Festnahmen von Islamisten, die dort ein Blutbad anrichten wollten, abgesagt.

Die Familie hat nach eigenen Angaben Tausende Dollar investiert. «Wir wären sonst gar nicht nach Europa geflogen», sagt Monique Menesi. Die ganze Reise sei um das Konzert geplant gewesen. «Wir zahlen in Wien für ein einfaches Airbnb-Zimmer 350 Euro die Nacht, nur um hier zu sein.» Dabei waren die Tickets das geringste: Sie kosteten nur 150 Euro, im Vergleich zu mehreren Tausend Euro für Swift-Konzerte in den USA und Kanada, wie die Menesis sagen.

Monique und Cameron Menesi wollen in Wien nun nicht an Swift-Parties teilnehmen. «Wir werden die Stadt erkunden und sicher auf andere Swifties treffen», meinte Monique Menesi. «Aber nach Klubs und feiern ist uns nicht zumute.» Cameron Menesi hat gerade die Highschool beendet und gönnte sich vor der Universität ein Jahr Freizeit. Sie tritt in Kürze ein Praktikum in einem Ferienklub auf den Kanarischen Inseln an.