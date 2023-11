UN-Berichterstatterin zu Gaza-Krieg: «Starren in Abgrund»

«Jetzt ist ein gefährlicher Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt und die Chancen auf eine friedliche Koexistenz an einer Klippe senkrecht abgestürzt sind. Wir starren in der Tat in einen Abgrund», sagte sie. Albanese äußerte auch Zweifel daran, dass die Hamas ausgelöscht werden könne. Die islamistische Organisation sei «nicht nur eine militärische Präsenz, sondern eine politische Realität».