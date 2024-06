Sexualstraftäter entkommt während Ausgang

Essen (dpa) - Ein Sexualstraftäter ist seinem Betreuer am Nachmittag bei einem beaufsichtigten Ausgang in einem Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt entkommen. Die Polizei warnte die Bevölkerung am Abend vor dem 46-Jährigen. Auf die Frage, ob der Mann gefährlich sei, sagte Polizeisprecher Thomas Weise, davon müsse ausgegangen werden. «Sonst würden wir nicht öffentlich warnen.»