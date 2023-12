Türkei schockiert über brutalen Angriff auf Schiedsrichter

In einer eilig anberaumten Sitzung kündigte der türkische Fußballverband «härteste» Strafen gegen alle Beteiligten an und verschob Spiele in allen Ligen auf unbestimmte Zeit. Gegen Ankaragücüs Club-Chef Faruk Koca und zwei weitere Verdächtige wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen der «Verletzung eines öffentlichen Bediensteten».