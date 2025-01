Trump: Krisenschutzbehörde reformieren - oder abschaffen

Asheville/Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den im Herbst von Sturm «Helene» schwer getroffenen Bundesstaat North Carolina besucht und dabei eine grundlegende Reform des Katastrophenschutzes angekündigt. «Alle reden über Kalifornien», sagte der Republikaner bei seiner Ankunft in Asheville mit Blick auf die Brände an der Westküste. «Aber ich habe gesagt, ich fahre nicht nach Kalifornien, bevor ich nicht in North Carolina war.»