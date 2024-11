Ungewöhnlich mildes Novemberwetter zum Wochenbeginn

Offenbach (dpa) - Am Sonntag sind dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge im Südwesten Deutschlands neue Temperaturrekorde aufgestellt worden - und zum Wochenbeginn könnten diese schon wieder eingestellt werden. So seien etwa in Pforzheim und Baden-Baden jeweils 19,7 Grad gemessen worden. Zum Vergleich: Letztmalig war es in Baden-Baden am 25. November 2006 mit 19,5 Grad ähnlich warm.