Ungewöhnlich warme Tage im Februar

Am Donnerstag erwartet der Wetterdienst nördlich von Mosel und Main zunächst gebietsweise Regen bei einigen Wolken. Im Süden zeigt sich länger die Sonne und es bleibt meist trocken. Es wird allerdings «ungewöhnlich mild» bei Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad, an Rhein und Neckar örtlich sogar bis 18 Grad. «In einigen Regionen liegen wir damit unweit der Rekorde für die zweite Februardekade.»

Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze am Dienstag in Hessen

Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze am Dienstag in Hessen

Für Freitag sagte der DWD im Osten und Südosten zeitweise Sonnenschein voraus. Von Westen ziehen dann allerdings Regen und Wolken auf. Es bleibt außergewöhnlich mild bei Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad. In der Nacht zum Samstag regnet es länger an den Alpen. Ansonsten ziehen über den Süden und Osten einzelne Schauer. In Hochlagen und an der See wird es nach DWD-Angaben windig, teils stürmisch.