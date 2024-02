Vergewaltigungen in Asylheim: Haft für Ex-Security-Mann

Nürnberg (dpa) - Weil er als Security-Mitarbeiter in einer Nürnberger Flüchtlingsunterkunft zwei Frauen viele Male vergewaltigt haben soll, ist ein 54-Jähriger zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Nürnberg-Fürth sprachen ihn der Vergewaltigung in 67 Fällen sowie der sexuellen Belästigung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte.