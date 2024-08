Warum träumen wir immer noch von der Schule?

Köln/Mannheim (dpa) - Eine Schulglocke klingelt, eine Tür geht auf, fahles Licht. Was ist hier los, fragt man sich. Bis dann langsam ein Gefühl von der Magengegend nach oben kriecht. Oh Mist, Mathearbeit? Ich habe doch nicht gelernt!

Bammel vor einer Prüfung - das ist ein Gefühl, das Millionen Schüler in Deutschland kennen und von dem sie sich gerade erholen. Viele Bundesländer sind noch in den Sommerferien, in manchen hat die Schule auch schon wieder angefangen, allerdings ohne den großen Prüfungsdruck in den ersten Wochen. Es ist aber auch ein Gefühl, das vielen Erwachsenen sehr lebhaft zusetzt, die die Schule längst hinter sich gelassen haben. In der Nacht.