Bahn bereitet für Streiks Notfall-Fahrplan vor

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn (DB) hat wegen der Streikdrohungen der Lokführer-Gewerkschaft GDL einen Notfall-Fahrplan erstellt. «Wie auch bei früheren Streiks der GDL hat die DB einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten erarbeitet», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag in Berlin. Im Fernverkehr seien es dann weniger als 20 Prozent des Regelangebots. Zuvor hat die «Bild am Sonntag» berichtet. GDL-Chef Claus Weselsky hatte vor den am vergangenen Donnerstag begonnenen Tarifverhandlungen mit Streiks gedroht und Arbeitskämpfe über die Weihnachtstage nicht ausgeschlossen.