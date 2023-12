DB-Pünktlichkeit: Schlechtester Wert seit acht Jahren

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn (DB) ist im Fernverkehr so unpünktlich wie seit acht Jahren nicht mehr. Im vergangenen Monat war jeder zweite Fernzug des bundeseigenen Konzerns zu spät. Im November hätten nur 52 Prozent der ICE- und IC-Züge ihr Ziel pünktlich erreicht, sagte ein DB-Sprecher der «Bild am Sonntag».

In diesem Jahr seien nochmals zwei Milliarden Euro extra in die Hand genommen worden, hieß es bei der Bahn. Ab dem kommenden Jahr würden «viele kleinere Baumaßnahmen in kompakten Korridorsanierungen» gebündelt.