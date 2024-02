Mobilfunker O2 will Verlust von 1&1 mehr als wettmachen

Barcelona (dpa) - Obwohl in den nächsten Jahren etwa zehn Millionen Handykunden das O2-Netz verlassen werden, sieht Firmenchef Markus Haas den Mobilfunker im Aufwind. «Wir werden die nächsten drei Jahre wachsen, auch ohne 1&1», sagte der Manager am Rande der Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona.