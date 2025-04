Parteifreund über Trump-Zölle: politisches «Blutbad» möglich

Washington (dpa) - Nach Einschätzung des republikanischen Senators Ted Cruz könnte das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpaket ernste Folgen für die Republikaner haben. «Sollten wir in eine Rezession geraten – insbesondere in eine schwere –, dann würde 2026 aller Wahrscheinlichkeit ein politisches Blutbad werden», sagte der Senator aus dem Bundesstaat Texas in seinem Podcast «Verdict». Er gehört eigentlich nicht zum Trump-kritischen Lager in der Partei.