Volle Züge zu Pfingsten: Gewerkschaft warnt vor Bahn-Chaos

«Hauptreisetage werden der Freitag und der Pfingstmontag sein», hieß es. «Wir empfehlen, an diesen Tagen nur mit einer Sitzplatzreservierung in ICE- und Intercity-Zügen zu reisen.» Wer flexibel reisen könne, sollte die Hauptreisezeiten meiden und Verbindungen am frühen Morgen oder späten Abend nutzen. «Wenn der ICE ausgebucht ist, können auf manchen Strecken Intercity-Verbindungen gute Alternativen sein, da diese in der Regel weniger ausgelastet sind», hieß es weiter.