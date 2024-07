2025 sollen fast alle Haushalte im 5G-Handynetz sein

Düsseldorf/Bonn/München (dpa) - Fünf Jahre nach dem Start des ersten deutschen Handynetzes peilen die Mobilfunk-Unternehmen eine fast vollständige Haushaltsabdeckung an. «Bis Ende 2025 soll die gesamte Bevölkerung mit 5G erreicht werden», sagte der Technikchef von O2 Telefónica, Mallik Rao, in München. 100 Prozent dürften es aber nicht werden, da O2 wie andere Netzbetreiber auch Schwierigkeiten hat, überall geeignete Grundstücke für seine Antennen zu finden. Die Telekom peilt für Ende 2025 einen Wert von 99 Prozent an, Vodafone will im März 2025 bei 95 Prozent sein.