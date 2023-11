Fachkräftemangel: KI mit natürlicher Sprache soll helfen

Gerade angesichts des Fachkräftemangels bei Programmierern sei die Nutzung von KI «eine sehr vielversprechende Entwicklung», betonte Rosenfeld. «Und es ist genau das, was wir brauchen, um in den Hochlohnstandorten zukunftsfähige Jobs zu schaffen.» Das mache Mut, «dass man der ewigen Kritik, dass Deutschland abgehängt sei, etwas entgegenstellen kann» und sei «eine Riesen-Möglichkeit, Arbeit hier zu halten».

Rosenfeld beschreibt den Ablauf: Der Maschinenexperte schreibe künftig in ein Textdokument, was die Maschine tun müsse, das gehe an die Chatbox der KI, die dann in Rekordgeschwindigkeit eine zu 80 Prozent fertige Software erstelle. «Wenn sie das heute machen, sind da viele manuelle Schritte dazwischen. Das dauert, das dauert, das dauert», betont der Schaeffler-Chef.