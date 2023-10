US-Steuerbehörde fordert 29 Milliarden Dollar von Microsoft

Redmond (dpa) - Die US-Steuerbehörde fordert von Microsoft eine gewaltige Steuernachzahlung in Höhe von rund 29 Milliarden Dollar. Der Software-Riese will sich dagegen wehren. Die Nachforderung ist der Höhepunkt einer seit rund einem Jahrzehnt andauernden Untersuchung der amerikanischen Steuerprüfer.

Die IRS sehe Probleme bei der Verteilung von Gewinnen zwischen Unternehmensteilen in verschiedenen Ländern in den beanstandeten Jahren, erläuterte der Konzern in einem Blogbeitrag.

Zugleich seien die Unternehmensstrukturen und Geldströme seitdem verändert worden, so dass die Einwände der IRS auf die heutige Situation ohnehin nicht mehr zuträfen. Auch seien in der Nachforderung nicht die Zahlungen nach der US-Steuerreform von 2017 berücksichtigt worden, die den Betrag um bis zu zehn Milliarden Dollar verringern könnten, betonte Microsoft. Insgesamt habe der Konzern in den USA seit 2004 Steuern in Höhe von mehr als 67 Milliarden Dollar bezahlt.