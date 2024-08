Seit vergangenem Montagmorgen wird die 28 Jahre alte Frauke-Lisa Schöps aus Bürstadt vermisst, berichtet das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnten demnach bislang keine Hinweise zum Aufenthaltsort der 28-Jährigen erlangt werden, weshalb die Ermittler nun auf wichtige Informationen aus der Bevölkerung hoffen. Letztmalig wurde sie Vermisste von Angehörigen am Tag ihres Verschwindens gegen 9.30 Uhr gesehen. „Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet“, erklärt das Polizeipräsidium.