Bergsträßer Winzer trotzen den Drohungen von Trump

Kreis Bergstraße. Der Handelsstreit zwischen der EU und den USA beschäftigt auch die Bergsträßer Winzer. Denn die Winzergenossenschaft hat im Jahr 2024 die Rekordmenge von acht Containern mit in Summe 110.000 Flaschen Riesling an die renommierte amerikanische Einzelhandelskette Trader Joe’s verkauft. Das bedeutet, dass Wein von der Bergstraße mit dem Heppenheimer Schlossberg auf dem Label seit dem Weihnachtsgeschäft in über 500 Filialen in 42 Bundesstaaten der USA verkauft wird. Dabei wurden die Flaschen auf verschiedene Warenlager der Supermarktkette verteilt und von dort aus an die einzelnen Geschäfte ausgeliefert.