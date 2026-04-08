Metropolregion Der Kommunal-Campus der Metropolregion ist pleite Trotz 522.000 Euro Förderung ist das digitale Weiterbildungsprojekt für Verwaltungen gescheitert. von Bernhard Zinke 08.04.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Thomas Zelinger Ein Bild von 2020: Im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim unterzeichneten die Beteiligten Kooperationsvereinbarung für den „Kommunal-Campus“. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: