Metropolregion

Der Kommunal-Campus der Metropolregion ist pleite

Trotz 522.000 Euro Förderung ist das digitale Weiterbildungsprojekt für Verwaltungen gescheitert.

Ein Bild von 2020: Im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim unterzeichneten die Beteiligten Kooperationsvereinbarung für den „Kommunal-Campus“. Foto: Thomas Zelinger
Ein Bild von 2020: Im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim unterzeichneten die Beteiligten Kooperationsvereinbarung für den „Kommunal-Campus“.
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Kommunal-Campus der Metropolregion trotz Förderung gescheitert
Digitalisierung

Kommunal-Campus der Metropolregion trotz Förderung gescheitert

Mit 522.000 Euro gefördert und doch gescheitert: Der Kommunal-Campus der Metropolregion ist pleite. Warum das ambitionierte Projekt nicht tragfähig war.

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