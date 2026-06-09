Mannheim: Betrüger erbeutet 200 Euro von 21-Jährigem

Mannheim. Ein 21-Jähriger ist am Sonntagnachmittag Mannheimer Hauptbahnhof Opfer eines unbekannten Betrügers geworden. Nach Polizeiangaben sprach der Unbekannte den jungen Mann auf dem Willy-Brandt-Platz mit einer hochemotionalen Geschichte an und erklärte, dass er unbedingt Bargeld benötige. Der 21-Jährige hob daraufhin 200 Euro an einem Geldautomaten ab und übergab sie dem Betrüger. Dieser fragte nach der Bankverbindung des jungen Mannes, um ihm das Geld zurück zu überweisen. Tatsächlich zeigte er dem 21-Jährigen den angeblichen Nachweis einer Überweisung über 300 Euro auf das Konto des Geschädigten.

Als der Unbekannte jedoch noch mehr Bargeld forderte, lehnte der 21-Jährige ab und ging. Erst später bemerkte er, dass kein Geld überwiesen worden war.

Der unbekannte Mann soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkelbraune Haare und einen dunkelbraunen Bart. Er trug ein schwarzes Kurzarmhemd, eine kurze weiße Hose, weiße Schuhe und hatte eine schwarze Notebook-Tasche dabei. Laut eigenen Angaben sei er kroatischer Staatsbürger. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an. Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174 3310 entgegen. (heh)