Mutmaßlicher Fluchthelfer in Weinheim verhaftet

Nach der Festnahme des Strafgefangenen, der am 14. Dezember nach einer Behandlung im Klinikum Ludwigshafen geflüchtet war (wir haben berichtet), ist nun auch der mutmaßliche Komplize gefasst worden, der ihm bei der Flucht mit einem Roller half. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen der Gefangenenbefreiung dringend verdächtig. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilt, wurde der 21-Jährige ebenso wie der 25-jährige Strafgefangene am Freitag in einem Weinheimer Hotel widerstandslos festgenommen.