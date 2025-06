Öffentlichkeitsfahndung: Der 31-jährige Kevin Klein aus Groß-Umstadt wird vermisst 

Groß-Umstadt. Der 31-jährige Kevin Klein wird seit Mittwoch vermisst. Zuletzt wurde er von einem Bekannten am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in Groß-Umstadt gesehen. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 31-jährige Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.