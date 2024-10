Hirschberg an der Bergstraße/Schriesheim

Hirschberg an der Bergstraße/Schriesheim

250 Strohballen geraten auf einem Feld bei Schriesheim in Brand

Ein Zwischenfall am Sonntagmorgen zwischen Schriesheim und Hirschberg an der Bergstraße erinnert an den verheerenden Brand von Strohballen im Januar.