Tote in Hockenheim: Polizei erhält viele Hinweise

Nach einem Aufruf an die Bevölkerung haben die Ermittler in Hockenheim im Fall der toten Geflüchteten aus der Ukraine zahlreiche Hinweise erhalten. Es seien rund 50 Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingegangen, teilte eine Sprecherin der Polizei in Mannheim am Mittwoch mit. Zur Qualität der Hinweise könne sie derzeit keine Auskunft geben. Die Suche nach der Mutter und der fünf Wochen alten Tochter der Toten geht demnach weiter.