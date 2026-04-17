Kriminalität

Viernheim: Einbrecher stehlen Audi R8 aus Autohaus

Einbrecher haben einen über 100.000 Euro teuren Audi aus einem Viernheimer Autohaus gestohlen. Bei der Flucht wurde der Sportwagen vermutlich stark beschädigt.

Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Viernheimer Autohaus (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Viernheimer Autohaus (Symbolbild).

Viernheim. Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag einen Audi R8 „Spyder“ aus einem Viernheimer Autohaus gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu dem Gelände in der Wiesenstraße und drangen in das dortige Büro ein. Anschließend entwendeten sie den grauen Audi R8, der sich im Hof des Autohauses befand. Mit dem Sportwagen im Wert von rund 140.000 Euro durchbrachen die Diebe dann ein Tor und flüchteten. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug dadurch erheblich beschädigt wurde. Am gestohlenen Audi war das Kennzeichen KIB-WD 95 angebracht. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche der Polizei bislang ergebnislos.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen.

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