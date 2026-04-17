Viernheim: Einbrecher stehlen Audi R8 aus Autohaus

Viernheim. Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag einen Audi R8 „Spyder“ aus einem Viernheimer Autohaus gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu dem Gelände in der Wiesenstraße und drangen in das dortige Büro ein. Anschließend entwendeten sie den grauen Audi R8, der sich im Hof des Autohauses befand. Mit dem Sportwagen im Wert von rund 140.000 Euro durchbrachen die Diebe dann ein Tor und flüchteten. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug dadurch erheblich beschädigt wurde. Am gestohlenen Audi war das Kennzeichen KIB-WD 95 angebracht. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche der Polizei bislang ergebnislos.