Asphaltarbeiten zur Anbindung der Baustraße beginnen

Die Bauarbeiten zur Herstellung einer Baustraße im Rahmen der Arbeiten zum Bau der Ortsumgehung von Mörlenbach verlaufen weiter wie geplant, berichtet die Straßenbaubehörde Hessen Mobil in einer Pressemitteilung.

Am heutigen Donnerstag, 8., und morgigen Freitag, 9. August, werden demnach im Bereich der Einmündung der Baustraße Asphaltarbeiten an der Bundesstraße durchgeführt. Für die Durchführung der Bauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße erforderlich. Der Verkehr wird dabei mittels Baustellenampel geregelt, so Hessen Mobil.