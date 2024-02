Getanzt wird nicht nur wegen DJ Minimi

"Es soll weitergehen"

Von den Besuchern, die zahlreich und in vielen ausgefallenen Kostümen zur Faschingsparty ins Tal kamen, gab es viel positive Rückmeldung. Und auch die Organisatoren sehen sich in ihrem Plan darin bestätigt, die Faschingsveranstaltungen in Gorxheimertal weiter zu beleben. So stehe bereits fest: „Eine Faschingsparty für das Jahr 2025 ist schon in Planung. Es soll weitergehen mit ,Fasching im Tal’“, sagt Unrath. So möchten die Organisatoren die Veranstaltungsreihe weiter ausbauen, sodass sie zum festen Termin im närrischen Veranstaltungskalender der Gemeinde wird. Im vergangenen Jahr wurde aus der Idee, wieder mehr Fasching im Tal anzubieten, schnell Realität, und nach nur sechs Wochen fand die Premiere statt.