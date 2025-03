Ideenworkshop: Wie soll der Mörlenbacher Kastanienplatz aussehen?

Mörlenbach. Der Kastanienplatz in Mörlenbach soll umgestaltet werden – und jeder darf seine Ideen mit einbringen. Deswegen findet hierzu am kommenden Montag, 10. März, ein Ideenworkshop statt, teilte die Gemeinde mit. Veranstaltungsort ist der Verkaufsraum der Firma „Packesel“ in der Weinheimer Straße 4. Der Workshop startet um 14 Uhr und soll gegen 19.30 Uhr enden. Wer nicht ganztägig teilnehmen kann, darf sich auch nur an einzelnen Veranstaltungspunkten einbringen.