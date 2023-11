Jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen

Für die Jahre 2021 und 22 liegen der Polizei Zahlen vor, was häusliche Gewalt; insgesamt waren es 2021 im Bereich der Polizeidirektion Bergstraße 310 angezeigte Fälle, im Folgejahr 316. Für Südhessen gab es 2021 sechs Todesfälle, für 2022 keine. Mord oder Totschlag kamen nicht vor, die Zahl der Rohheitsdelikte (Raub, Körperverletzung, Bedrohung oder Freiheitsberaubung) stieg in diesem Zeitraum von 292 auf 296, die der Sexualstraftaten sprang von vier auf zehn; beim Stalking waren es 2021 acht Fälle und im folgenden Jahr zehn. Die Polizei hat ständig steigende Fallzahlen bei häuslicher Gewalt ausgemacht; in Fachkreisen wird geschätzt, dass die um das Zwei- bis Dreifache höher ist.

Jede dritte Frau in Deutschland ist betroffen, schätzt man bei der Polizei. 25 Prozent erleiden körperliche und/oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft, 24 Prozent werden Opfer von Stalking, 24 Prozent erleben psychische Gewalt. Nur 20 Prozent der Opfer nutzen die Fachberatungs- und Interventionsstellen. Die Beamten raten zu folgendem Vorgehen: Bei akuter Bedrohung soll man sofort den Notruf 110 wählen. Außerdem gibt es ein bundesweites Hilfetelefon, das rund um die Uhr besetzt ist. Es ist zu erreichen unter 08000/1160116. Die Helfer am anderen Ende bieten Unterstützung in 30 Sprachen an. Für Kriminalitätsopfer gibt es den Kontakt zum Weißen Ring, den man unter www.weisser-ring.de findet. Kostenlose Beratung und Hilfe für die Opfer von Straftaten, etwa häuslicher Gewalt gegen Frauen, aber auch Männer, gibt es bei der „Darmstädter Hilfe“, die entgegen ihrem Namen auch für Betroffene in der Region zuständig ist. Sie findet man unter www.darmstaedter-hilfe.de Frauenhäuser kann man unter www.frauenhaus-suche.de kontaktieren, außerdem gibt es die Fachberatungsstelle Frauenhaus Darmstadt unter www.frauenhaus-darmstadt.de