Jetzt stehen die Termine für die Rimbacher Ferienspiele

Das Programm

Am Dienstag, 16. Juli, bietet die Volksbank Weschnitztal einen Programmpunkt unter dem Motto „Geocaching – die besondere Schatzsuche“ an. Zudem besteht die Möglichkeit, die Natur in Begleitung eines Geo-Rangers zu erleben.

Das Motto der Pfadfinder am Mittwoch, 17. Juli, lautet „Spiel und Spaß bei den Pfadfindern“ und findet im evangelischen Gemeindehaus in der Staatsstraße 2 statt. Am Nachmittag heißt es bei der Musikschule „Baue deine eigene Schlauchtrompete“.

Die zweite Ferienspielwoche startet am Montag, 22. Juli, mit dem traditionellen Gemeindeausflug. In diesem Jahr begeben sich die Teilnehmer auf die „Spur der Urzeitriesen“ in den Dinopark in Kaiserslautern. An diesem Tag können sich aber auch alle Pferdeliebhaber freuen. Die Tierschutzinitiative bietet einen abwechslungsreichen Nachmittag auf dem Reiterhof Rettig in Albersbach an.