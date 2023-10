Kinder bauen Insektenhotel für kleine Bewohner

Zu einer besonderen Premiere kam es in Birkenaus hoch gelegenen Ortsteilen: zum ersten Kinderaktionstag der Kinder- und Jugendfeuerwehr Löhrbach/Buchklingen. Die Mädchen und Jungen aus den beiden Ortsteilen bauten zwei Insektenhotels, die nun vielfältigen Arten als Unterschlupf und Nest dienen. Unter der Anleitung freiwilliger Feuerwehrleute und einiger Eltern sowie mit organisatorischer und tatkräftiger Unterstützung aus den Ortsbeiräten zeigten die jungen Baumeister, was sie drauf haben –handwerklich und sozial. Denn beim Bau kam es vor allem auf das Teamwork an. Zur Stärkung gab es nebenbei einen kleinen Imbiss, für die Kleinsten außerdem eine Schminkaktion und für alle Spiel und Spaß mit schwerem Feuerwehrgerät.

Der Kinderaktionstag wurde unterstützt aus Mitteln des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“, das vor allem die soziale Vernetzung und das aktive Miteinander von Kindern und Jugendlichen nach der Zeit der Pandemie in den Blick nimmt. Statt einsam und digital daheim zu sitzen, hieße es nun, gemeinsam und draußen in der Natur etwas zu erleben, wie die Initiatoren ihren Projektantrag an den Kreis Bergstraße begründet hatten.

„Gerade Kinder und Jugendliche haben während der Coronazeit stark unter der Beeinträchtigung des sozialen Lebens gelitten“, wird André Zeffner von der Kinder-und Jugendfeuerwehr Löhrbach in der Mitteilung zitiert. Und sein für den Nachwuchs zuständiger Kollege aus Buchklingen, Dennis Weber, ergänzt: „Teilweise haben die Kinder eine prägende Zeit beinahe komplett ohne größere Gemeinschaft und gemeinsame Aktivität verbracht. Oft waren sie auch kaum draußen, und wenn, dann selten zusammen. Das Angebot soll zeigen, wie wertvoll das Beisammensein ist, wie viel die Natur zu bieten hat und dass in gemeinschaftlicher Anstrengung etwas geschaffen werden kann.“

Auch Buchklingens Ortsvorsteher Christian Rudolph freut sich über den Aktionstag: „Es ist toll, zu sehen, wie die nächste Generation sich in diesem Projekt engagiert hat, das letztlich nicht nur dem Teamwork-Gedanken Rechnung trägt, sondern nebenbei auch dem Naturschutz dient.“ Stefan Roewer, Ortsvorsteher von Löhrbach, ergänzt: „Ich bin besonders erfreut über die enge Zusammenarbeit der beiden Ortsteile auf Feuerwehrebene und unter den Ortsbeiräten. Das zeigt, was in gemeinschaftlicher Kooperation alles möglich ist.“