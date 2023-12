KM8-Kids aus dem vergessenen Land bekommen Hilfe aus Mörlenbach

Zu Beginn sieht man jubelnde Kinder, die pure Lebensfreude ausstrahlen. Dabei gehören sie zu den Ärmsten den Armen, wie im weiteren Verlauf des Musikvideos „The km8kids“ deutlich wird. Der Mörlenbacher Musiker und Produzent Klaus Keller hat es aufgenommen – unter Mitwirkung anderer Künstler aus der Region – und auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Er macht damit auf ein ganz spezielles Hilfsprojekt aufmerksam, das er gemeinsam mit Yvonne Sprenger unterstützt.

„Während unseres Urlaubs 2022 in der Dominikanischen Republik lernten wir Hans Vanholm, damals unser Reiseleiter kennen“, berichten die beiden. Vanholm ist Belgier und lebt schon seit mehr als 30 Jahren auf der Insel. „Ganz nebenbei und völlig unaufdringlich erzählte er uns von seinem Projekt der KM8-Kids“, erzählen sie weiter. Das Schul- und Hilfsprojekt hat seinen Ursprung im Jahr 2010.

Nach dem verheerenden Erdbeben am 12. Januar 2010 in Haiti hat sich ein Teil der Bevölkerung aufgrund geringer Lebensperspektive ins Nachbarland (die Dominikanische Republik) aufgemacht. Dort fand die haitianische Bevölkerung oftmals Arbeit in der Landwirtschaft sowie auf dem Bau. Und hier setzt das Projekt an: Hilfe zur Selbsthilfe ist die Devise, in Form von sicherer Unterkunft, Essen und Schulbildung.

Lokale Künstler beteiligt

Vanholm, der sich vor Jahrzehnten in der Dominikanischen Republik als zertifizierter Reiseleiter niedergelassen hat, machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Platz für seine Vision eines Hilfsprojektes – der Gründung einer Schule für alle Kinder. Diesen fand er acht Kilometer vor den Toren von El Seibo. So entstand auch der Name „Km8 Kids“.

Yvonne Sprenger und Klaus Keller waren von diesem privaten Engagement sehr beeindruckt und beschlossen, die Sache unterstützen. Als Musiker und Produzent war es für Keller naheliegend, ein Lied aufzunehmen und mit authentischen Fotos als YouTube-Video zu veröffentlichen. Nachdem das Lied als Grundgerüst produziert war, kamen ihm immer mehr Ideen, was noch eingefügt werden könnte.

Ein Kinderchor, ein spanischer, und ein englischer Rap sollten dazu beitragen, weitere Informationen über das Projekt in dem Werk zu verpacken. Der regional etablierte Rapper Jay Skillz, der von dem Projekt auch sehr angetan war, schrieb routiniert einen englischen Text, der sich gut einfügte. Eine Bekannte rappte dazu einen Teil in Spanisch. Kinder von Freunden, Verwandten und vier Sängerinnen aus dem Kinder- und Jugendchor Winterkasten bildeten den Chor. Saitenvirtuose Adax Dörsam beteiligte sich auch mit einigen Gitarrenparts.

Nach vielen Stunden Aufnahmen und Bearbeitung in Kellers Studio, konnte dieser das Endergebnis mit viel Freude veröffentlichen. Schon im Vorfeld waren Spenden gesammelt und an Vanholm weitergeleitet worden.

Das heutige Haiti gilt als das „vergessenen Land“. Christopher Kolumbus entdeckte es 1492. Die Spanier rotteten durch Schwerstarbeit und eingeschleppte Krankheiten die ursprüngliche Bevölkerung nahezu aus. Danach wurden Sklaven aus Afrika auf die Insel verschleppt, die für ihre Unabhängigkeit von, mittlerweile, Frankreich kämpften und 1804 Haiti gründeten.

Den direkten Nachkommen dieser Sklaven ist es leider bis heute nicht gelungen, die Demokratie zu festigen. Durchsetzt von Gewalt, Kriminalität, Chaos und Hunger, Bandenkriegen und der Missachtung von Menschenrechten gilt Haiti als eines der ärmsten Länder der Erde. Es gibt kaum Schulen und der Kampf gegen den Hunger bestimmt den Alltag. Viele Haitianer können weder lesen noch schreiben.

Die Folgen eines Hurrikans

In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2022 traf Hurrikan Fiona auf die Dominikanische Republik, nachdem bereits Puerto Rico schwer getroffen worden war. Die Schäden, waren immens. Viele Familien haben ihr Hab und Gut verloren, ihre Häuser (in den ländlichen Gegenden meist aus Wellblech) wurden teilweise oder völlig zerstört. „So wurde auch der Campo Km8 größtenteils dem Erdboden gleichgemacht“, berichten die Mörlenbacher. Da die Schule über die Jahre ein Teil des Dorfes geworden war und dessen Einwohner als ein Teil der Familie betrachtet werden, war es natürlich ein großes Anliegen bei dem Wiederaufbau, aber auch bei der Grundversorgung zu helfen. Um die gezielte Hilfe vor Ort zu ermöglichen, sind Vanholm und seine Helfer auf finanzielle Unterstützung von privaten Spendern angewiesen.

„Da sein Schul- und Hilfsprojekt rein privat ist, erhält er keinerlei finanzielle Unterstützung seitens des Staates“, erklärt Yvonne Sprenger. Haitianer werden in der „DomRep“, seit der Spaltung, nur geduldet und hauptsächlich als Tagelöhner auf Zuckerrohrplantagen und für andere harte Arbeiten beim Haus- und Straßenbau herangezogen. Man sieht sie oft auf offenen, völlig veralteten Lastern von ihren Blechhütten zu ihren Baustellen pendeln.

Jegliche Einnahmen werden ausschließlich für die erforderliche Infrastruktur und die Mitarbeiter benötigt, die für die Ausbildung und Verpflegung der Kinder angestellt sind. Übrigens: Die heutige Lehrerin gehörte zu den ersten Kindern, die damals nach der Projektgründung aufgenommen wurden. Ziel des Projektes ist es, durch Schulbesuch Voraussetzungen zu schaffen, damit den Schülern und deren Familien in Zukunft ein besseres Leben ermöglicht werden kann. „Im Oktober 2023 sind wir erneut in die Dominikanische Republik gereist, um uns persönlich umzuschauen und einige Beteiligte kennenzulernen“, berichten Yvonne Sprenger und Klaus Keller. Zusammen mit Vanholm fuhren sie nach El Seibo zur Schule, um das ganze Projekt zu begutachten und die Kinder vor Ort zu treffen. „Um nicht mit leeren Händen zu kommen, waren wir erst einmal ausgiebig in einem riesigen Supermarkt einkaufen“, erzählen sie weiter. Sie hatten bereits in Deutschland einige Schulsachen gekauft. Jetzt ging es zuerst darum, die Grundversorgung zu sichern (Reis, Nudeln, Speiseöl, Dosentomaten, Milch . . . ).

Remix in Vorbereitung

Mit einem voll beladenen Auto kamen sie an der Schule an. Citca 30 Kinder, alle 3 bis 4 Jahre alt, waren an diesem Tag da. „Trotz der sehr einfachen Verhältnisse herrschte pure Lebensfreude“, so die Weschnitztaler. Auf dem Schulhof spielten die Kinder mit einem Baumstamm und einem Berg Sand mit Steinen – keine Spielsachen.

Lehrerin Enyeri bereitet die Kleinen auf die dominikanische Schule vor, die die Kinder dank des KM8-Projektes später besuchen dürfen. Die Küche, die aus einem Wellblechverschlag, einem Holztisch, einem Wasserkocher und einem klapprigen Regal besteht, war leer. „Alles wirkte äußerst improvisiert und in keinster Weise europäischen Ansprüchen genügend“, so die beiden Helfer, „da kamen unsere Einkäufe gerade richtig.“

Nach dem Unterricht wurden die Kinder von einer Fahrerin und der Lehrerin nach Hause gebracht. Der „Schulbus“ ist ein Moped, auf dem in der Regel die zwei Erwachsenen und vier Kinder Platz finden. Es war immer wieder die karibische Mentalität, die die Gäste beeindruckte „Keiner vermisst, was er nicht hat oder haben könnte – sie sind einfach glücklich, dass sie die sommerlichen Stürme überleben und einigermaßen satt werden.“ Und auch wenn die Menschen selbst fast nichts haben, sind sie gastfreundlich und wollten die Mörlenbacher einladen, obwohl außer einer Mango nichts übrig war.

Bei diesem Projekt verschwinde kein Geld in der Bürokratie und es gebe einen zuverlässigen Ansprechpartner vor Ort, versichern die Helfer. Wenn nicht genügend Spenden da sind, finanziert Vanholm das Projekt aus eigener Tasche. „Jeder Cent kommt auf direktem Weg bei den Kindern an – wir konnten uns mit eigenen Augen davon überzeugen“, so Yvonne Sprenger und Klaus Keller.

In wenigen Tagen wird ein Remix des Stückes fertiggestellt. Keller war es ein Anliegen durch ein weiteres Video, dieses Mal mit selbst gemachten Fotos und Videoclips, etwas offensiver um Spenden „für die ärmsten der Armen“ zu werben. „Hier geht es nicht um große Summen, wie bei großen Organisationen und TV-Aktionen“, sagt er, „der kleinste Betrag hilft, um das tägliche Überleben zu gewährleisten.“

Ein vom Sturm zerstörtes Wellblechdach zu ersetzen kostet beispielsweise rund 100 Euro. Für solche überschaubaren Hilfsmaßnahmen kämpft Vanholm seit über 10 Jahre und überbrückt er Notsituationen auch aus eigener Tasche.

„Alle ehemaligen Besucher der Vorschule machten ihren Weg in der Dominikanischen Republik, haben studiert, oder Berufe erlernt und stehen voll im Leben. Wir finden dieser kleine Fleck auf unserer Welt hätte auch mal ein wenig Beachtung, und letzten Endes Unterstützung verdient“, schreibt das Mörlenbacher Ehepaar abschließend.

Hilfe über PayPal : HansVanholm@km8kids.com