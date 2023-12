Neuen Schützenkönig ermittelt

Die Vorsitzende berichtete von den aktuellen Zwischenständen in den einzelnen Rundenwettkämpfen mit Luftgewehr und Luftpistole und erwähnte auch den Rundenwettkampfsieg der Kleinkalibermannschaft in der Bezirksliga. Der scheidende Bürgermeister Spitzer überbrachte die Grüße der Gemeinde und seines Nachfolgers Frank Kohl.

Aktive Mitglieder ausgezeichnet

Nach einem gemeinsamen Essen schritt die Vorsitzende, mit Unterstützung des Bürgermeisters und des Sportwarts Armin Becker, zur Ehrung verdienter aktiver Mitglieder. Für den Rundensieg mit dem Kleinkalibergewehr wurden Marion Bauer, Reimund Bläß, Marcus Uhrig, Walter Müller, Armin Becker, Rene Hasslinger und Vanessa Schäfer mit einer Urkunde und einem Gutschein bedacht. Ebenfalls eine Zuwendung erhielten die Schützen, die an den Deutschen Meisterschaften teilnahmen, also die Armbrustschützen über 10 Meter und 30 Meter. Besonders stolz zeigte sich der Verein über die Jugendschützen, die in der Jugendrunde des Bezirks vordere Plätze belegten und auch an den Hessischen Meisterschaften teilnahmen. Auch hatten einige Mitglieder die Jugendbasis-Lizenz erworben, und mit Armin Becker habe der Verein neben Walter Müller einen weiteren Wettkampfrichter des Hessischen Schützenverbandes in seinen Reihen, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Danach wurden die jeweiligen Vereinsmeister und Klassensieger des Sportjahres 2024 mit Urkunden bedacht.