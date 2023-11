Probleme aktiv anpacken

Die Überraschung war groß, als der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein in der vergangenen Woche darüber informierte, dass die CDU die in den vergangenen zehn Jahren so bewährte Koalition mit den Grünen in Wiesbaden nicht fortsetzen wird, sondern die SPD für die nächste Legislaturperiode mit ins Boot nehmen will. Mit den Genossen will er in einer „christlich-sozialen Koalition“ zusammenarbeiten, weil er mit ihnen derzeit größere Schnittmengen sieht – vor allem auch hinsichtlich der Flüchtlingskrise. Hier kündigte er ein „Programm für Vernunft im Umgang mit der Migration“ an, die auch die hessischen Kommunen derzeit an die Belastungsgrenzen bringt.