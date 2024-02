Rimbach hat keine grundsätzlichen Einwände gegen das GeoLaB

Ein mögliches Forschungsprojekt, bei dem auf der Tromm Erkenntnisse über die Nutzung von Erdwärme (Geothermie) als Energieträger gewonnen werden sollen, sorgt in Rimbach für etwas Aufregung. Zwar hat die Gemeindevertretung am Mittwoch mit großer Mehrheit – 19 von 22 Mandatsträgern stimmten mit in allen Punkten mit Ja – sich nicht grundsätzlich gegen das Vorhaben gestellt. In der Sitzung wurde aber deutlich, dass es noch Fragen und Unsicherheiten, auch in der Bevölkerung, gibt.