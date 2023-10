Rimbacher Singkreis führt zeitgenössisches "Requiem" auf

Voll war es kürzlich in der evangelischen Kirche, als der Rimbacher Singkreis zum „John Rutter- Abend“ einlud. Dabei konnten die Gäste aber nicht nur den Singkreis hören, sondern auch den Chor St. Peter und Paul aus Mannheim-Feudenheim und das Kantatenorchester aus Heidelberg, die bei dem Konzert mitwirkten.

Lied sorgt für Gänsehaut

Nach einer kurzen Begrüßung durch Chorleiterin Han Kyoung Park-Oelert wurde es noch einmal ganz still in der Kirche, während die Sänger auf die Bühne am Altar gingen und mit dem ersten Stück des britischen Komponisten begannen.

Mit „The Beauty Of The World“ setzten sie nun einen ersten Impuls, der sicherlich einigen Besuchern eine Gänsehaut bescherte, die auch bei den nächsten Stücken nicht verschwinden sollte.

Nach Rutters Komposition „Alle Dinge dieser Welt“ ging es schließlich weiter mit dem „Requiem“. Solistin Doris Stefan-Wagner sang den Satz „Requiem aeternam“, bei dem die Sopranistin stimmlich in schwindelerregende Höhen vordrang und damit den ganzen Kirchenraum ausfüllte.

„Out Of The Deep“ ging in die Tiefe, lotete die Bereiche des Melancholischen und Düsteren aus – das klassische „De profundis“ aus dem 130. Psalm, das die anglikanische Kirche bei Beerdigungen verwendet, wurde von dem Musiker in den Satz seines 1985 vollendeten Chorwerks aufgenommen, das damit streckenweise von der traditionellen Form abweicht, aber mit „Sanctus“ wieder die altbekannten Texte aufnimmt.

„Agnus Dei“ klang zuversichtlicher an, feierlich und mit einem virtuosen Querflötensolo im Canon, gefolgt von „The Lord Is My Shepherd“ nach dem 23. Psalm, „Der Herr ist mein Hirte“.

Auch in diesem Satz brach der Komponist mit der Tradition, indem er den zuversichtlich stimmenden Bibeltext auswählte. Im siebten Satz seines „Requiems“ verwendete Rutter Zeilen aus dem englischen „Book Of Common Prayer“ von 1662 wie „I Heard A Voice From Heaven“, zu Deutsch „ich hörte eine Stimme aus dem Himmel“. Dazu kam noch der traditionelle Text des „Lux aeterna“. Bei „Pie Jesu“ war noch einmal die Solistin Stefan-Wagner zu hören. Dieses Stück war das einzige Lied des Konzerts, das nicht von Rutter, sondern von Gabriel Fauré komponiert wurde. Fauré sei eine große Inspiration für Rutter gewesen, was ihn zu einer guten Ergänzung für das Konzert gemacht habe, erklärte Andreas Oelert, Gatte von Leiterin Park-Oelert, der das Konzert am Klavier begleitete.

85 Musiker