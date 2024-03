Seine Leidenschaft ist das Tanzen

Ein altes Fabrikgelände. Zwei Gruppen laufen aufeinander zu. Der Sound wird aufgedreht. Das Musikvideo zu „It’s Like That“ von Run DMC und Jason Nevins zeigt ein klassisches „Dance Battle“ – einen Wettbewerb, in welchem allein die tänzerischen Fähigkeiten zählen. „Als ich dieses Video 1997 das erste Mal gesehen habe, dachte ich nur: ,Das will ich auch!‘“, erinnert sich Mike Cunningham. Auf VHS hat er das Video damals aufgenommen und sich gemeinsam mit seinen Freunden durch die Stopp- und Play-Funktion des Recorders die Tanzschritte selbst beigebracht. „Danach konnte ich einfach nicht mehr aufhören.“

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der gebürtige Darmstädter ist heute professioneller Tänzer. Als ausgebildeter ADTV-Lehrer gibt er unter anderem Tanzkurse in Streetdance und Breakdance, aber auch Standard und Latein – seit neuestem auch im Überwald. Seine Vision: in Schulen und Seniorenheimen Menschen für das Tanzen begeistern. Umsetzen möchte er das mit seiner neugegründeten Tanzschule „LiMis“. Was er in den nächsten Jahren vorhat und wie es sich anfühlt, in einer Halle mit über 1000 Menschen zu tanzen, hat der Tänzer aus Leidenschaft im Gespräch mit der OZ erzählt.

Stilrichtungen verschwimmen

Die Mischung der Stilrichtungen ist es, die Mike Cunningham am Break- und Streetdance besonders begeistert. Wie viel von welchem Stil verwendet wird, liegt dabei allein in der Hand des Tänzers. „Es ist einfach der Hammer, wie man sich beim Tanzen selbst entdecken kann. Es verblüfft mich immer wieder, was mit dem menschlichen Körper möglich ist“, schwärmt er. Als er Ende der 90er Jahre mit dem Tanzen begann, war er auf vielen „Hip-Hop-Jams“ unterwegs. Dort lernte er andere Tänzer kennen, ließ sich von ausgefallenen Schritten begeistern und tanzte natürlich selbst. Je mehr er in diese Welt eintauchte, desto stärker wurde die Motivation, diese Leidenschaft am Tanzen zu seinem Beruf zu machen.

Was jedoch fehlte, war ein Ort, an welchem er trainieren und kreativ sein konnte. Die Tanzschule Stroh in Darmstadt-Eberstadt wurde zu diesem Ort. „Ich bin da einfach reingegangen und hab gesagt: ‚Ich brauche einen Raum.‘ Die haben gelacht und mich gefragt, ob ich überhaupt wüsste, wie viel so etwas kostet“, erzählt er. Die Menschen, die er dort traf, wurden später zu großen Unterstützern: Für die Tanzschule ging er auf Meisterschaften, organisierte Turniere und Auftritte. Im Gegenzug durfte er dort das tun, was ihm am Herzen liegt: tanzen. Da die Tanzschule Stroh Mitglied im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) ist, konnte er dort auch seine dreijährige Ausbildung zum ADTV-Lehrer absolvieren.

Mobile Tanzschule

Mittlerweile wohnt der 41-Jährige in Gras-Ellenbach und hat im Februar seine eigene Tanzschule gegründet. „LiMis“ steht für „Lisa und Mikes Tanzschule“. Lisa, das ist Lisa Fehse. Die Partnerin von Mike Cunningham bringt eine ganz besondere Expertise mit in das junge Projekt: Als gelernte Intensivpflegerin hat sie viel Erfahrung im Umgang mit Menschen in eingeschränkten Lebenslagen. Mit „LiMis“ möchte sie ihr Herzensprojekt umsetzen: Tanz und Bewegung in Pflegeheime bringen und älteren Menschen so eine gesunde Abwechslung von ihrem Alltag bieten.

Momentan ist „LiMis“ noch komplett mobil und hat keinen festen Standort. Die nächsten zwei Jahre sollen eine Pilotphase sein, in der an Konzepten gefeilt werden kann. „Wir sind gerade auf der Suche nach Locations, die frei stehen und in denen wir immer mal Tanzkurse anbieten und Events starten können“, erklärt Cunningham. Längerfristig planen er und Fehse dann, sich mit ihrer eigenen Tanzschule niederzulassen.

„Ballroom for Teens“

Das zweite Herzensprojekt, das in Verbindung mit der Tanzschule realisiert werden soll, ist ähnlich umfangreich wie das erste. Die Zielgruppe, die dadurch angesprochen werden soll, ist aber eine ganz andere. Mit dem Beginn des kommenden Schuljahres plant Cunningham, Tanzprojekte an Schulen in der Region zu starten. Dort will er Schülern nicht nur das Tanzen näherbringen, sondern sie darüber hinaus während eines entscheidenden Lebensabschnitts unterstützen: des Schulabschlusses. „Das Leben wird mit dem Schulabschluss von jetzt auf gleich so viel offizieller. Junge Menschen müssen in dieser Zeit vieles neu sortieren.“ Mike Cunningham ist der Meinung: Tanzen kann hier unterstützen. In dem Projekt „Ballroom for Teens“ möchte er gemeinsam mit Abschlussklassen Choreografien für deren Abschlussfeiern entwickeln. Der Fokus soll hierbei auf dem Konzept des Gesellschaftstanzes, also des Tanzens in Gemeinschaft, liegen. „Gerade der Gesellschaftstanz vermittelt ein Gespür für Verantwortung. Die Gruppe zählt auf jeden Einzelnen. Außerdem kommt ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit auf“, erklärt er.

1047 Kinder und Jugendliche

Es ist nicht das erste Tanzprojekt mit Kindern und Jugendlichen, das Mike Cunningham auf die Beine stellt. Gerade bei solchen Projekten bemerkt er immer wieder, wie stark die Verbindung zwischen ihm und einer Schülergruppe werden kann: „Ich bin noch nie einfach nur Tanzlehrer gewesen. Wenn mich eines der Kids fragt: ‚Mike, hast du mal Zeit?‘, dann hab’ ich immer ein offenes Ohr.“ Neben seinem Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit wirkte er in der Vergangenheit auch an mehreren „Gesundheitstagen“ an Erbacher und Darmstädter Schulen mit.

Besonders lebhaft erinnert er sich an einen dieser Tage an der Georg-Büchner-Schule. Mit sage und schreibe 1047 Kindern leitete er an diesem Tag ein Warm-up sowie einige Animationsübungen in einer der größten Veranstaltungsstätten in Darmstadt. „In einem Raum mit so vielen Menschen kann sich eine unglaubliche Energie entfalten. Das Jubeln und die Freude der Kinder, ich kam mir fast vor wie ein Profisportler im Fernsehen.“

Dance im Überwald