Blaulicht

Unfall am Saukopftunnel auf Birkenauer Seite

Die Heppenheimer Polizeistation hat noch keine näheren Informationen vorliegen.

Am Saukopftunnel ist es auf Birkenauer Seite zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Marco Schilling
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