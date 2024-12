Vermisster Abtsteinacher ist wieder zuhause

Ein 59 Jahre alter Mann sollte am Sonntagabend von seiner Lebensgefährtin an einem Sportplatz abgeholt werden - doch als er dort nicht wie verabredet erschien, alarmierte die Frau die Polizei. Die Beamten fahndeten nach dem Mann und veröffentlichten auch eine entsprechende Pressemitteilung samt Foto. In der Nacht auf Dienstag dann die Entwarnung: Der Mann war am Montagabend in sein Zuhause in Ober-Abtsteinach zurückgekehrt. Die Polizei hat das Foto und den Fahndungausruf inzwischen gelöscht.