Viele Schulprojekte genehmigt

Veranstaltungen wie das Ehemaligentreffen, Theateraufführungen oder Schulkonzerte sind ohne den Förderverein des Überwald-Gymnasiums kaum vorstellbar. Der gemeinnützige Verein unterstützt den Schulbetrieb vor allem dort, wo die staatliche Förderung aufhört.

Im Oktober fand die alljährliche Mitgliederversammlung statt, bei der zum einen Rechenschaft darüber abgelegt wurde, wofür die Beiträge im letzten Jahr verwendet wurden, zum anderen wurde gemeinsam darüber entschieden, wofür die Gelder im nächsten Schuljahr Verwendung finden.

Die Arbeit des Fördervereins sei einmalig im Kreis, merkt Kassenprüfer Andreas Strauch an. Auch der stellvertretende Schulleiter Ekkehard Müller, der der Sitzung beiwohnte, bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern für die außerordentliche Unterstützung bei der Verwirklichung von Projekten, Anschaffung von Ausstattung für den Unterricht und den Schulhof sowie Ereignissen für die Schüler. So wurde beispielsweise für alle Klassen eine altersgemäße Theatervorführung im Filmraum des Gymnasiums organisiert und finanziert. Die neuen Sextaner erhielten als Präsente den schuleigenen Planer und ein T-Shirt mit dem „Überwaldi“ überreicht. Auch die AGs und Fachschaften profitierten vom Förderverein und konnten so Verbrauchsmaterial und Hilfsmittel für anschaulichen Unterricht anschaffen.

Gerade in Informatik oder der NaWi-AG, die die naturwissenschaftlichen Fächer vereint, fällt einiges an Material an, damit die Gruppen eigenständig und produktionsorientiert arbeiten können. Nutznießer sind oftmals auch ganze Jahrgänge, im letzten Schuljahr zum Beispiel die Jahrgangsstufe 9, die einen Ausflug in das Mathematikum ohne eigene Kostenbeteiligung unternehmen konnte.

Schulinventar erweitert

Weitere Punkte im Rechenschaftsbericht legte Jutta Monnheimer als Kassenwartin vor, darunter die Beteiligung an der Festschrift im Zuge des Schuljubiläums, neue Tischkicker in der Aula, Unterstützung des Medien- und Informationszentrums. Im Anschluss ging Anja Horchler, Erste Vorsitzende des Fördervereins, die neuen Anträge für das kommende Schuljahr durch. Anwesend waren auch einige Lehrkräfte, die Anträge gestellt hatten, um den Verwendungszweck der angeforderten Gelder zu erläutern. Nach der Vorstellung der Anträge wurde über deren Genehmigung abgestimmt, wobei jedes anwesende Mitglied des Fördervereins stimmberechtigt ist. Die Anträge erstreckten sich von der Erweiterung des Schulinventars über Fort- und Weiterbildungen bis hin zu Materialwünschen von Fachschaften und Arbeitsgemeinschaften. Der Schüler Johann Vetter schlug die Anschaffung von Holzliegebänken für den oberen Schulhof und die Erweiterung der Sitzgruppen im Schatten vor. Gerade die bestehenden Sitzgruppen sind ein beliebter Platz, wenn der Unterricht im Sommer draußen stattfindet. Beide Projekte sollen im kommenden Schuljahr durch die Übernahme des Fördervereins verwirklicht werden.

Wie auch im letzten Schuljahr wird die Ausbildung der Streitschlichter, die auch im November wieder extern stattfindet, übernommen. Neu sind die Tagesseminare für die 5. Klassen, die sich dem Thema „Lernen lernen“ widmen und etwa Strategien und Methoden für das eigene, langfristige Lernen festigen und erweitern sollen.

Selbstentdeckend lernen

Die Naturwissenschaften wurden in diesem Jahr besonders berücksichtigt: Nach einer Bestandsaufnahme in den Fachschaften wurde schnell klar, dass lange kein geeignetes Material mehr angeschafft wurde, um bestimmte Unterrichtsthemen selbstentdeckend und haptisch zu vermitteln. Die Mitglieder genehmigten Sets und Material für Demo-Experimente, von denen aktuelle und viele Folgejahrgänge profitieren. Das Budget für die vier Naturklassen wird im kommenden Schuljahr akquiriert und dann zum Beispiel für den Bau von Insektenhotels genutzt.

Auch die Technik-AG stellte einen Antrag für neue Lautsprecher und Scheinwerfer, dem mit großer Zustimmung stattgegeben wurde. Der Schulsprecher Julian Meissenberg, der beiwohnte, stellte den Antrag, die Abschlussfahrt seines Jahrgangs im kommenden Jahr zu unterstützen.