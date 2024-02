„Winterzauber“ ist eröffnet

Das Wetter muss halt mitspielen: Als am Freitag der „Winterzauber“ in Hammelbach begann, hielt sich der Andrang auf dem Festplatz in der Ortsmitte in Grenzen, denn nachdem sich im Laufe des Tages zunächst die Sonne gezeigt hatte, zogen am Nachmittag Wolken auf und es regnete zeitweise. Keine guten Bedingungen für die Angebote auf einem Rummelplatz, wie auch Guido Simoneit, Geschäftsführer des Bensheimer Schaustellerbetriebs Blum, im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte. Immerhin war abends dann die Stimmung gut, wie Simoneit berichtete, und „es wurde auch getanzt“, fügte er an.

Erste Station in Hemsbach

Den „Winterzauber“ veranstaltet der Schaustellerbetrieb, um die Zeit bis zum Beginn der Saison im Frühjahr, in der keine Feste oder Märkte stattfinden, zu nutzen. Die erste Station war in Hemsbach, wo die Blums ihre Fahrgeschäfte, Spielstände und Imbisswagen am Wiesensee aufgebaut hatten. Danach ging es in den Überwald, wo der Rummelplatz in Hammelbach noch bis zum Sonntag, 3. März, seine Pforten geöffnet hat.

Foto: Fritz Kopetzky Herzhaft reinbeißen: Leckere Sachen gibt es auf dem Rummelplatz des „Winterzaubers“, der am Freitagnachmittag in Hammelbach begonnen hat.

Die Attraktion bei den Fahrgeschäften ist der „Twister“, bei dem man wild durch die Luft gewirbelt wird. Die kleineren Besucher können dagegen ihre Runde auf dem Kinderkarussell ziehen. Eine ruhige Hand und Zielgenauigkeit sind an der Schießbude und am Pfeilwagen gefragt. Von Crêpes und Kartoffel-twister über Süßwaren bis hin zu Gegrilltem reicht die Palette an Speisen, neben den „normalen“ Getränken gibt es auch eine Cocktailbar. Highlight für die Kinder ist das Kasperletheater, das aber nur sonntags den Vorhang öffnet. Für die älteren Besucher gibt es Live-Musik, am Samstag spielten beispielsweise die in der Region bekannten „Zwoa Spitzbuam“ aus Lorsch auf, was den Umständen entsprechend gut angenommen wurde.

Voller Betrieb am Sonntag

Reger Andrang herrschte dann am Sonntag, was nicht nur dem schönen Wetter geschuldet war. „Das Kasperletheater hat doch viele Leute aus der ganzen Umgebung angezogen“, berichtete ein merklich erfreuter Simoneit: „Wir hatten vollen Betrieb.“