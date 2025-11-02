Rimbach

Zwei Verletzte bei Unfall in Rimbach

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Rimbach.

Zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Bäckerei am Rimbacher Ortseingang von Zotzenbach kommen wurde die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen gerufen. Foto: Sascha Lotz
Zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Bäckerei am Rimbacher Ortseingang von Zotzenbach kommen wurde die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen gerufen.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos
Unfälle

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Beim Abbiegen übersieht ein Mann ein anderes Auto. Es kommt zum Zusammenstoß. Für die Frauen in dem anderen Wagen hat das schwere Folgen.

02.03.2025

Rimbach: Einbruch in Bäckerei – Tresor gestohlen
Zeugen gesucht

Rimbach: Einbruch in Bäckerei – Tresor gestohlen

In d er Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Rimbach in eine Bäckerei eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

25.02.2025

Elf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Busse
Unfall

Elf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Busse

An einer Kreuzung mit Ampel krachen zwei Linienbusse ineinander. Die Folge: elf Verletzte. Einer von ihnen wird rund einen Kilometer entfernt gefunden.

16.07.2024

Unfall

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos auf Landstraße

05.09.2023

Lörzenbacher Landwirt stirbt noch am Unfallort
Rimbach/Lörzenbach

Lörzenbacher Landwirt stirbt noch am Unfallort

79-jähriger Traktorfahrer stößt bei Rimbach mit einem Zug der Weschnitztalbahn zusammen und erliegt seinen schweren Verletzungen.

01.06.2023